Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec (ISIN DE0005664809/ WKN 566480) hat nach starken neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Das EBITDA solle jetzt im Vergleich zum Vorjahreswert von 92 Mio. Euro um etwa 15 Prozent zulegen. Bisher habe die Prognose bei einem Plus von gut 10 Prozent gelegen. Beim Umsatz erwarte das Unternehmen weiter einen Anstieg von rund 15 Prozent. Eigentlich gute Nachrichten: Die Aktie habe davon jedoch wenig profitieren können. Im Gegenteil: Auf Monatssicht sei es um fast fünf Prozent abwärts gegangen. Der übergeordnete Seitwärtstrend setze sich damit fort. Dazu passe eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HVB3Y69/ WKN HVB3Y6) von HVB onemarkets, die mit einem fixen Zins von 5,6 Prozent p.a. ausgestattet sei und noch heute gezeichnet werden könne. Der Basispreis des Papiers werde bei 80 Prozent des Startwerts eingezogen. (Ausgabe 46/2019) (21.11.2019/alc/n/a) ...

