Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Max Warburton sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Anzeichen, dass das Interesse der Verbraucher an Elektrofahrzeugen steige. Und auf eine deutlich höhere Akzeptanz seien die Pkw-Hersteller angesichts der europäischen Emissionsziele auch angewiesen, so der Experte. Peugeot zählt neben VW zu seinen Favoriten - wenn sie auch ganz unterschiedliche Strategien verfolgten./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 07:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-11-21/13:29

ISIN: FR0000121501