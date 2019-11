FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Luxuskonzern LVMH hat einem Agenturbericht zufolge sein Übernahmegebot für den US-Wettbewerber Tiffany erhöht. Im Gegenzug erlauben die Amerikaner den Franzosen einen Blick in ihre Bücher, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Informanten berichtet. Das Gebot sei von 120 auf 130 US-Dollar je Aktie erhöht worden, was Tiffany mit 16 Milliarden Dollar bewerte. Tiffany-Aktien reagieren auf den Bericht in den USA mit einem vorbörslichen Kursplus von 4 Prozent.

Der US-Juwelier hatte vergangenen Monat über das Kaufinteresse von LVMH berichtet, hatte die Offerte allerdings zugleich abgelehnt. Das hatte Spekulationen genährt, die Franzosen könnten mit einem höheren Gebot noch einmal nachlegen.

