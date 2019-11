marktEINBLICKE um 12: Schlechte Börsen-Stimmung - Spannende Entwicklung bei der Telekom

Der DAX knüpft am Donnerstagmittag an die Konsolidierung der Vortage an. Für das derzeit geringe Kaufinteresse der Anleger sorgt die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs im amerikanischen Senat zur Stärkung der Protestbewegung in Hongkong. Dieser könnte den angestrebten Handels-Deal zwischen den USA und China noch weiter hinauszögern.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,1% 13.146 MDAX -0,6% 27.059 TecDAX -0,7% 2.983 SDAX -0,5% 11.879 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.669

Die Topwerte im DAX sind Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Im Fokus stand auch die Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). In den USA soll sich die Mobilfunktochter der Bonner, T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040), mit dem Konkurrenten Sprint zusammenschließen. Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Communications Commission (FCC) hat dem Zusammenschluss bereits die formelle Genehmigung erteilt.

Den vollständigen Artikel lesen ...