BMW erweitert die Geschäftsbeziehungen zu den beiden Batteriezellherstellern Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) und Samsung SDI.

Das Mitte 2018 bekannt gegebene Auftragsvolumen an CATL in Höhe von ursprünglich vier Milliarden Euro wird sich auf 7,3 Milliarden Euro erhöhen (Vertragslaufzeit: 2020 bis 2031). Davon entfallen 4,5 Milliarden Euro auf die BMW Group sowie 2,8 Milliarden Euro auf den chinesischen Produktionsstandort des Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) in Shenyang. BMW ist eigenen Angaben zufolge der erste Kunde des im Bau befindlichen CATL Batteriezellen-Werks in Erfurt.

Zusätzlich hat BMW einen Langzeit-Liefervertrag für die fünfte Generation an elektrischen Antrieben mit ihrem zweiten Lieferanten für Batteriezellen, Samsung SDI, geschlossen. Dieser Vertrag hat ein Auftragsvolumen von 2,9 Milliarden ...

