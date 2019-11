Ab dem Black Friday genannten Tag nach Thanksgiving und zum Cyber Monday findet die traditionelle Rabattschlacht im Onlinehandel statt. Doch bei Weitem nicht alle Angebote sind einen Blick wert. Mit diesen sieben Tipps findest du die besten Schnäppchen. Der Freitag und das Wochenende nach Thanksgiving sind in den USA traditionell die Tage, an denen der Handel das Weihnachtsgeschäft beginnt. Dabei haben sich der Schwarze Freitag im Handel generell und die Cyber Week bei Amazon und den E-Commerce-Händlern als absolute Schnäppchentage etabliert - auch bei uns in Deutschland. Apple war 2006 als erstes Unternehmen, das den Tag auch auf dem deutschen...

