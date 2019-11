Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Allianz SE von 245 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif hält das Chance/Risiko-Verhältnis der Papiere in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter für attraktiv. Die Münchner dürften die Gewinnerwartungen unter anderem dank ihrer "Allianz Customer Model"-Initiative übertreffen können./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 05:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0008404005

AXC0212 2019-11-21/14:06