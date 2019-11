IRW-PRESS: QYOU Media Inc.: Q India geht auf MX Player an den Start

Die MX Player-App hat über 500 Mio. Downloads in Indien und im Schnitt mehr als 175 Mio. Nutzer pro Monat

TORONTO und LOS ANGELES, 21. November 2019 - QYOU Media (TSXV: QYOU; OTCQB: QYOUF) gibt heute die Einführung von Q India auf MX Player, einer der wachstumsstärksten OTT-Plattformen in Indien und rund um den Globus, bekannt. MX Player verzeichnet derzeit allein in Indien im Schnitt mehr als 175 Millionen Nutzer pro Monat und bietet eine Vielzahl von Inhalten, die sich an die indische Bevölkerungsgruppe der Generation Y richten. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Q India beim anhaltenden Ausbau seiner Basis an werbegestützten Vertriebspartnerschaften.

MX Player lancierte seinen OTT-Service offiziell im Februar 2019 und hat sich rasant zur zweitgrößten Streaming-Plattform in Indien entwickelt. Nach Angaben von Digital TV Research wird Indien von 2019 bis 2024 das am schnellsten wachsende Gebiet für OTT-Services der Welt sein. Darüber hinaus werden Werbeeinnahmen in Indien voraussichtlich ein ähnlich schnelles Wachstum an den Tag legen, wie jüngst von WPP/Group berichtet wurde. Die Werbeausgaben in Indien werden nach Einschätzung dieser Berichte mit einer Rate von 14,3 % pro Jahr zulegen, verglichen mit einem globalen Durchschnitt von 3,6 %.

Q India hat sich als ein führender Hindi-sprachiger Kanal für das junge indische Publikum etabliert und bietet Inhalte der führenden digitalen Produzenten und Meinungsbildnern Indiens. Zu den Content-Partnern von Q India zählen Arre, Pocket Aces, Ms. Malini, SpotboyE, Culture Machine, Power Drift, UngliBaaz, AajTak, Nirvana Digital, StarTruck, CurlyTales und Hunderte anderer beliebter Entwickler digitaler Inhalte.

Q India ist perfekt auf die Nutzer von MX Player ausgerichtet, sagt Karan Bedi, CEO von MX Player. Unser Ziel besteht darin, die führende Unterhaltungsplattform Indiens für die Generation Y und junge Zielgruppen zu entwickeln. Dieses Publikum begehrt eine Videoplattform, die jederzeit und überall verfügbar ist. Wir freuen uns, Q India in unser Angebot der besten kostenlosen Unterhaltung, die auf einer Plattform vereint ist, aufzunehmen.

Sunder Aaron, Mitbegründer und General Manager von Q India, fügt hinzu: Q India ist von der Partnerschaft mit MX Player begeistert; sie ist beispielhaft für unsere Strategie, die darin besteht, das junge indische Publikum auf führenden Plattformen - sei es OTT, Mobil oder TV - anzusprechen. Wir gehen davon aus, dass die Geschäftsbeziehung von Q India mit MX Player lang und fruchtbar sein wird und dass Q India einen hervorragenden Mehrwert für alle Nutzer von MX Player darstellt.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das von kreativen Köpfen und Influencern unterstützt wird. Wir kuratieren und vertreiben Premium-Inhalte führender digitaler Video-Produzenten als Paket für den Mehrfachbildmodus und verschiedene Plattformen vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV, Disney und Sony entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z richten; diese umfassen unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, Influencer-Marketingkampagnen mobile Apps und Video-on-Demand-Formate. Die Inhalte von QYOU Media erreichen mehr als 500 Millionen Verbraucher rund um den Globus. Mehr erfahren über unsere Arbeit können Sie unter www.qyoumedia.com.

Über MX Player

MX Player ist mit über 175 Millionen monatlichen aktiven Nutzern die größte Unterhaltungsplattform des Landes und ist auf jedem zweiten Smartphone präsent. Mit Unterhaltungsinhalten, die jeder Stimmung entsprechen, definiert MX Player everytainment für seine Nutzer. MX Player verfolgt derzeit ein werbegestütztes Modell und ist eine kostenlose App für Premium-Inhalte. MX Player bietet Nutzern eine umfangreiche Online-Streaming-Videothek mit mehr als 100.000 Stunden lizenzierter Inhalte in 10 Sprachen sowie einer spannenden Reihe von Originalserien aus verschiedenen Genres wie Drama, Komödie, Reality und Romanze. MX Player, der aus dem Stall von Times Internet, einem digitalen Projekt von Times of India, Indiens größter Medien- und Unterhaltungsgruppe, kommt, zählt seit 2012 regelmäßig zu den Top 10-Android-Apps und ist über Android, iOS und im Internet verfügbar.

Ansprechpartner

Faye Ratliff

Platform Communications - für QYOU Media

+44 (0) 207 486 4900

qyou@platformcomms.com

Jeff Walker,

Investor Relations - für QYOU Media

+ 1 403 221 0915

jeff@howardgroupinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49435

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49435&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77584 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77584B1076

AXC0216 2019-11-21/14:11