FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will angesichts der Digitalisierung seine Softwareeinheit in den kommenden Jahren erheblich ausbauen. Für das Geschäft, das ab kommendem Jahr als eigenständige Geschäftseinheit agieren soll, plant VW laut eigener Mitteilung zunächst mit etwa 3.000 Digitalexperten aus den Beteiligungen und Tochterunternehmen des Konzerns. Bis 2025 sollen in der sogenannten Car.Software-Organisation mehr als 10.000 Digitalexperten die Software im Auto entwickeln. Langfristig soll die Einheit als Software-Marke im Konzern mit eigenem Markenauftritt auftreten.

"Wir werden unsere Wettbewerbsfähigkeit im Volkswagen Konzern stärken, indem wir in Zukunft einen deutlich größeren Teil der Wertschöpfung in der Digitalisierung unserer Fahrzeuge beherrschen", erklärt Christian Senger, bei VW konzernweit verantwortlich für Software im Fahrzeug. "Deshalb werden wir in der Car.Software-Organisation auch markenübergreifend Software-Umfänge entwickeln. Damit schaffen wir erhebliche Synergien und Skaleneffekte für alle Marken."

Bis 2025 will der VW-Konzern den Eigenanteil der Softwareentwicklung im Fahrzeug auf über 60 Prozent (heute: unter 10 Prozent) steigern. Mit den Entwicklungen der Software-Einheit soll markenübergreifend eine einheitliche Architektur etabliert und bislang parallele Entwicklungspfade in den Marken zusammengeführt werden.

