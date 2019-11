BÖRSEkandiDATENbank, Eintrag 3: Die oekostrom AG hat Anfang September 2019, im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, ihre "baldigen" Listing-Pläne geoutet. "Dem eingeschlagenen Wachstumskurs werden wir bald mit einem Listing am direct market plus, dem Mittelstandssegment der Wiener Börse, Rechnung tragen. Diesen Auftrag gaben uns die Eigentümer in der Hauptversammlung im Juni 2019 mit überwältigender Mehrheit", meinte CFO Lukas Stühlinger. Die oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel ist eine österreichische Beteiligungsgesellschaft im Eigentum von mehr als 2.000 Aktionären. Das Unternehmen wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Energiewirtschaft aufzubauen, Kunden ...

