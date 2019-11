Berlin (ots) - Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt des Orients und erleben Sie eine spannende Reise voller Abenteuer! Bei CAVALLUNA - "Legende der Wüste" dreht sich die Geschichte um die wunderschöne Wüstenprinzessin Samira, die zur Königin gekrönt werden soll. Diese Pläne werden allerdings von ihrem bösen Cousin Abdul vereitelt - ein spektakulärer Kampf zwischen Gut und Böse entbrennt. Begleitet von einem magischen Pferd muss die Prinzessin das Geheimnis um die sagenumwobenen Amazonen der Elemente lüften und lernen, das Gleichgewicht zwischen ihnen zu wahren. Nur so kann es ihr gelingen, sich den Machenschaften ihres Cousins entgegenzustellen.Bei ihrem Ritt durch die weite Wüste müssen sich Samira und ihr vierbeiniger Begleiter diversen Gefahren stellen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch den Orient bekommt die junge Heldin von einem zweigesichtigen Orakel die Zukunft der Welt vorausgesagt und trifft auf furchtlose Wüstenreiter, die ihr helfen, einen geheimnisvollen Tempel zu erreichen, um in einer feierlichen Zeremonie selbst zur fünften Amazone zu werden. Wird es der einzig wahren Thronfolgerin gelingen, ihr Volk von der Schreckensherrschaft ihres bösen Cousins zu befreien und die Einheit des Lebens und der Natur zu bewahren?Untermalt wird dieses märchenhafte Abenteuer mit seinen traumhaften Szenen durch atemberaubende Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken. Hier zeigt sich, was aus dem Vertrauen zwischen Pferd und Reiter erwachsen kann: Ob waghalsiges Trickreiten, elegante Dressur oder traumhafte Freiheit - wie immer ist die unvergessliche Show mit diversen Highlights gespickt, die Groß und Klein begeistern!Bis Juni 2020 wird CAVALLUNA - "Legende der Wüste" mit einer fantastischen Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik die Zuschauer in mehr als 30 Städten in ganz Deutschland und Europa begeistern. Erleben Sie höchste Reitkunst, grandiose Bühnenbilder sowie emotionale Musik und freuen Sie sich auf unvergessliche Momente und wunderschöne Pferde!Informationen und Tickets zur Show unter www.cavalluna.com und 01806- 73 33 33(20 ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 60 ct./Anruf aus denMobilfunknetzen). Pressekontakt:Denise Graf | PR ManagerSelina Nickel | PR ManagerApassionata World GmbHKantstr. 24 l 10623 Berlin | Germanyfon: +49 (0) 30 22 50 09-408mobil: + 49 (0) 173 628 18 79fax: +49 (0) 30 22 50 09-444presse@apassionata.comwww.cavalluna.comOriginal-Content von: CAVALLUNA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55914/4446403