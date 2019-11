Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Globale Edge Content Delivery-Plattform treibt Innovation für Web-Anwendungen und agile IT voranDa Web-Anwendungen immer wichtiger werden, um wirkungsvolle digitale Erfahrungen zu kreieren, startet CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) eine neue Content Delivery Network (CDN) Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, in hohem Maße reaktionsschnelle und sicherere personalisierte Web-Anwendungen zu erstellen. CenturyLink CDN Edge Compute bietet Entwicklern eine flexible, offene modulare Architektur zum Entwerfen, Konfigurieren und Bereitstellen benutzerdefinierter Web-Application-Workloads an der Netzwerkperipherie.Weitere Informationen zu CenturyLink CDN Edge Compute finden Sie unter: https://www.centurylink.com/business/networking/cdn-edge-compute.html"Unternehmen aller Branchen sind bestrebt, immer reichhaltigere Webinhalte zügig zu entwickeln und bereitzustellen, was eine agile IT-Infrastruktur erfordert, die schnelle Innovationen fördert", erklärt Bill Wohnoutka, Vice President Global Internet & Content Delivery Services bei CenturyLink. "Mit CDN Edge Compute können Unternehmen eine Delivery-Präsenz nutzen, die es ermöglicht, dass neue Webinhalte und Funktionen schnell und einfach an die Anwender weitergegeben werden können, und die sich skalieren lässt, um ein Massenpublikum und High-Traffic-Events zu unterstützen."CenturyLink CDN Edge Compute gibt Entwicklern die Flexibilität, sich die Software auszusuchen, die am besten zu ihren Anforderungen in Hinblick auf Innovation passt, und schafft so eine vollständig angepasste Edge-Umgebung. Web Application Firewalls (WAFs), Bot-Management und Application Performance-Module laufen nur Millisekunden vom Endnutzer, was Bandbreiten-Einschränkungen zwischen End- und Ursprungsserver ausräumt. CenturyLink CDN Edge Compute stellt die Tools bereit, die Innovation ermöglichen und den Entwicklern erlauben, Änderungen schnell in die Produktion zu übertragen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.CenturyLink CDN Edge Compute basiert auf der Technologie von Section. "Den Entwicklern Zugriff auf und die Kontrolle von Workloads an der Netzwerkperipherie zu geben, trägt dazu bei, ein besseres Internet zu schaffen, weil so sowohl Latenzzeiten als auch Daten-Backhaul verringert werden und gleichzeitig ein robuster Sicherheitsperimeter erhalten bleibt", sagt Stewart McGrath, CEO von Section. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CenturyLink, um die enorme Rechenleistung in groß angelegten Netzwerken zu erschließen."CenturyLink CDN Edge Compute bringt folgende Vorteile:- Verbesserte Anwendungsleistung: Hochgradig konfigurierbareBeschleunigung von dynamischen und statischen Inhalten,einschließlich HTML-Streaming, Virtual Waiting Room undBildoptimierung.- Flexible Sicherheit: Auswahl von branchenführenden understklassigen Open-Source-Sicherheitslösungen für WAF,Bot-Management und DDoS-Mitigation.- Dev/Ops-natives Umfeld: CDN-Konfiguration, Test und Bereitstellungsind nativ im Dev/Ops-Workflow möglich, was Release-Prozess undBereitstellungszyklen vereinfacht.- Benutzerdefinierte Workloads: Unterstützen die Ausführung vonKundenanwendungen, die direkt auf der Edge-Plattform ausgeführtwerden.- Near-Real-Time-Analytik: Robuste Datenpipeline für KeyPerformance-Metriken und Protokolle in einer durchsuchbarenSchnittstelle zur Fehlersuche und Optimierung von Edge-Modulen.- Wachsendes globales Netzwerk: Mehr als 60 POPs (Points of Presence)an über 40 Standorten, mit der Möglichkeit, diese Präsenz als EdgeCompute-Standorte in sowohl öffentlichen als auch privatenIP-Netzwerken zu virtualisieren. Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (NYSE: CTL) ist ein Technologieführer, der Kunden weltweit hybride Netzwerk-, Cloud- und Sicherheitslösungen bereitstellt. Über sein umfassendes globales Glasfasernetz bietet CenturyLink sichere und zuverlässige Dienste, um die wachsenden digitalen Anforderungen von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen. CenturyLink strebt danach die vertrauenswürdige Verbindung zur vernetzten Welt zu sein und konzentriert sich auf die Bereitstellung von Technologien, die das Kundenerlebnis verbessern. Erfahren Sie mehr unter https://news.centurylink.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033031/CenturyLink_CDN_Edge_Compute.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpgPressekontakt:Courtney Morton801-238-0228courtney.morton@centurylink.comDeutschlandH zwo B Kommunikations GmbHBernd Jung+49 9131 8128122Bernd.Jung@h-zwo-b.deOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126409/4446445