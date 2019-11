Der DAX knüpft an seine schwache Vortagesperformance an, kann seine Anfangsverluste aber deutlich reduzieren. Zum Handelsstart rutschte der deutsche Leitindex bis auf 13.045 Punkte ab, die psychologisch wichtige 13.000er-Marke rückte bedrohlich nahe. Aber inzwischen zeigt sich der DAX deutlich erholt und notiert mit 13.146 Zählern und einem aktuellen Tagesverlust von 0,1 Prozent rund 100 Punkte über seinem Tagestief. Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe dominieren die Kursverluste....

