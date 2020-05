Der DAX zeigt sich am Dienstag zum Handelstart nach durchwachsenen Vorgaben aus den USA und Asien schwächer.Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,47 Prozent bei 10.777,74 Punkten in den Handel ein.Am Tag zuvor war der Leitindex an der psychologisch wichtigen 11.000-Punkte-Marke abgeprallt, am Dienstag entfernt sich das Börsenbarometer zunächst weiter von dem Zählerstand. Durchwachsen fallen die Vorgaben von den Börsen in den USA und Asien aus. An der Wall Street hatten die Standardwerte ...

