Guter Wind bei Do&Co?. Ich denke, kaum jemand kann die Bewertung von Do&Co wirklich nachvollziehen. Do&Co hat man, wenn man an die Marke glaubt. Der Glaube muss groß sein, wenn die Marktkapitalisierung ähnlich hoch wie die von Porr ist. Ich habe vor längerem mitgeteilt, dass ich den Kurs nicht nachvollziehen kann, aber der Markt hat meistens recht, und der Markt (und einige Analysten) haben den Daumen nach oben gedreht. An der Börse hat es ein ganz kurzes Überspringen der 90 gegeben, und die Analysten haben teils Kurse von über 100 in Aussicht gestellt. Ich habe jedenfalls beschlossen und mitgeteilt: "Bei gutem Wind gehe ich raus." Jetzt sind mehrere Monate vergangen, und Do&Co ist immer noch eine der drei größten Positionen in ...

