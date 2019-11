Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39,40 Euro belassen. Der Bereich Connected Care könnte der Profitabilität des Gesamtkonzerns zuträglich werden, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig bremsten allerdings die Investitionen in künftiges Wachstum erst einmal./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 11:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / 11:36 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009538