Nur 9,5 Prozent der Frauen in Deutschland haben Aktien. Und das in einem Börsenjahr, in dem der DAX bislang ca. 25 Prozent zugelegt hat. Dabei wissen die meisten doch um die Probleme... Gender Pay Gap, Altersarmut, geringes eigenes Einkommen - Birgit Wetjen von herMoney macht im Gespräch mit Antje Erhard viele Punkte fest, die das Aus- und Einkommen für Frauen schwieriger machen und damit auch die eigene Vorsorge für später: Frauen legten eher Geld für die Kinder an als für sich und dann aber eher auf das Sparbuch. Niedrige Zinsen verhinderten eine Performance. Dabei sei der Einstieg auch ohne Vermögen und ohne viel auf der hohen Kante denkbar einfach heutzutage. Frauen und Geld - zwar ein medienwirksames Thema 2019, aber ein wichtiges! Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/