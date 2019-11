Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte reagierten auf die pessimistischen Kommentare zum Handelsstreit zwischen den USA und China und eröffneten am Donnerstag deutlich tiefer, so die Experten von XTB. In ganz Europa seien Rückgänge zu beobachten, wobei Aktien aus Belgien und den Niederlanden am stärksten underperformen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...