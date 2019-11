NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem verhaltenen Start ist an der Wall Street am Donnerstag zu rechnen. Das Dauerthema Handelsstreit dominiert weiter das Geschehen. Nachdem die Erwartungen an ein baldiges Teilabkommen zuletzt stetig gesunken waren, kommt nun wieder zuverlässig ein Gegensignal. Demzufolge will Peking die US-Vertreter in China zu Gesprächen empfangen, und Vizepremier Liu He hat sich offenbar vorsichtig optimistisch gezeigt.

Damit drehten die US-Futures auf die Aktienindizes leicht ins Plus. Zuvor hatten Meldungen die Hoffnungen weitgehend zunichtegemacht, dass es noch im laufenden Jahr zu einer Verständigung kommen wird. Neuester Belastungsfaktor sind die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong, die Peking als massiven Affront ansieht.

Noch zeichnet sich kein alternatives Thema ab, mit dessen Hilfe die Fokussierung auf den Handelsstreit aufgegeben werden könnte. Die Lage der US-Konjunktur ist zwar robust, doch die OECD hat auch für Amerika die Wachstumsprognosen gesenkt. Immerhin rechnet sie noch immer mit einem beachtlichen Wachstum von 2 Prozent in den kommenden beiden Jahren. Am Vorabend hatte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung einige Risiken für die US-Ökonomie hervorgehoben, was angesichts der damaligen Zinssenkung keine große Überraschung war. Der vorbörslich veröffentlichte Philadelphia-Fed-Index fiel etwas besser aus als erwartet.

Paypal mit Übernahme leichter

Paypal wartet mit einer der größten Übernahme der Firmengeschichte auf. Für rund 4 Milliarden US-Dollar übernimmt der Zahlungsabwickler das Rabattportal Honey Science. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,2 Prozent nach.

Intel geben 0,7 Prozent ab. Der Halbleitergigant kämpft weiterhin mit Verspätungen bei der Auslieferung bestimmter Chips. Das Angebot bleibe äußerst knapp und Produktionsschwierigkeiten könnten kaum durch Lagerbestände ausgeglichen werden, teilte das Unternehmen Kunden mit.

Apple steigen um 0,5 Prozent. US-Präsident Donald Trump stellt eine steigende Wahrscheinlichkeit in Aussicht, dass Apple-Produkte von der nächsten Zollrunde ausgenommen werden. Auf die Frage, ob Apple von den Zöllen auf Importe von in China hergestellten Produkten befreit werden sollte, antwortete Trump, dass die Regierung "dies im Blick behält".

Die Aktien mehrerer Discount-Broker steigen, nachdem CNBC berichtet hat, dass Charles Schwab kurz vor einer Übernahme des Konkurrenten TD Ameritrade stehe. Aktien von TD Ameritrade klettern um 25,3 und Interactive Brokers um 2,7 Prozent. Die Titel von Charles Schwab selbst ziehen um 11,8 Prozent an. ETrade sinken dagegen um 4,4 Prozent.

Tiffany steigen um 3,7 Prozent. Der Kurs wird davon getrieben, dass LVMH Informanten zufolge das Übernahmegebot für den Juwelier erhöht hat. Angeblich bieten die Franzosen nun knapp 130 Dollar je Aktie statt 120.

Nuance Communication ziehen um 8,4 Prozent an. Die Software-Gesellschaft hat mit Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen. L Brands steigen um 3,7 Prozent. Der Mutterkonzern der Marken Victoria's Secret und Bath & Body Works traf im dritten Quartal die Erwartungen des Marktes, der Ausblick wurde positiv aufgenommen.

Neon Therapeutics dürften kräftig anziehen. Der Pharmaentwickler hatte eine Restrukturierung mit dem Abbau von 24 Prozent der Belegschaft angekündigt.

Am Devisenmarkt erholt sich das Pfund von den Vortagesverlusten. Aktuell steht es bei 1,2964 Dollar nach 1,2925 Dollar am späten Mittwoch.

Der Goldpreis fällt um 0,3 Prozent auf 1.471 Dollar je Feinunze, etwas belastet von den neuen Hoffnungen im Handelsstreit. Die Anleihen geben minimal ab, die Zehnjahresrendite gewinnt 0,5 Basispunkte auf 1,75 Prozent.

Die Ölpreise tendieren etwas fester. Die Sorte WTI gewinnt 0,7 Prozent auf 57,42 Dollar, die Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 62,63 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.821,09 -0,40 -112,93 19,26 S&P-500 3.108,46 -0,38 -11,72 24,00 Nasdaq-Comp. 8.526,73 -0,51 -43,93 28,51 Nasdaq-100 8.283,75 -0,66 -54,98 30,87 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,59 1,3 1,57 38,4 5 Jahre 1,60 1,2 1,58 -32,9 7 Jahre 1,68 0,5 1,68 -56,5 10 Jahre 1,75 0,5 1,75 -69,2 30 Jahre 2,22 1,3 2,21 -84,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Mi, 17:28 % YTD EUR/USD 1,1086 +0,08% 1,1072 1,1065 -3,3% EUR/JPY 120,37 +0,20% 120,28 120,26 -4,3% EUR/CHF 1,0992 +0,18% 1,0976 1,0982 -2,4% EUR/GBP 0,8552 -0,20% 0,8567 0,8568 -5,0% USD/JPY 108,58 +0,12% 108,61 108,68 -1,0% GBP/USD 1,2964 +0,30% 1,2924 1,2915 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,0343 -0,14% 7,0405 7,0363 +2,4% Bitcoin BTC/USD 7.869,26 -2,54% 8.053,51 8.117,26 +111,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,42 57,01 +0,7% 0,41 +18,4% Brent/ICE 62,63 62,40 +0,4% 0,23 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.470,02 1.473,90 -0,3% -3,89 +14,6% Silber (Spot) 17,12 17,18 -0,3% -0,06 +10,5% Platin (Spot) 915,35 918,44 -0,3% -3,09 +14,9% Kupfer-Future 2,63 2,65 -0,6% -0,02 -0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2019 08:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.