Bonn (ots) - Kritik an der Parteiführung, Debatte um die Grundrente und die Frage nach dem nächsten Kanzlerkandidaten - in der CDU brodelt es. Auf dem Parteitag der Christdemokraten in Leipzig wird sich zeigen, wie sich die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sich der internen Kritik stellt. Mit Spannung wird die Rede von Friedrich Merz erwartet, der seine Stellung innerhalb der Partei behaupten will.Wohin steuert die CDU? Kommt es zum Showdown zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer? Wieviel Zusammenhalt steckt noch in der Partei?Alexander Kähler diskutiert mit:- Prof. Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler- Margaret Heckel, Publizistin- Alexander Kissler, Cicero- Prof. Georg Neugebauer, Politologe