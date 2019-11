Baden-Baden / Bodensee (ots) - Weitere Gäste der Sendung sind u. a. der Tänzer Friedemann Vogel und Unternehmer Roland Mack / 23. November 2019, 21:50 Uhr, SWR FernsehenZu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieser Woche Show-Legende Dagmar Koller, Tänzer Friedemann Vogel, Unternehmer Roland Mack sowie Gedächtnistrainerin Christiane Stenger. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 23. November, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.Dagmar KollerDagmar Koller ist die ewig junge Grande Dame des Musicals, eine wahre Show-Legende und auch als 80-Jährige ist sie kein bisschen leise. "Das Alter ist nur eine Zahl - es kommt auf die innere Haltung an", sagt die Wienerin, die mit großem Optimismus durchs Leben geht, sich dabei ihre kindliche Neugier erhalten hat und heute mehr denn je auch für viele junge Menschen ein großes Idol ist.Friedemann VogelEr ist weltweit auf den größten Ballettbühnen zu Hause: Unlängst wurde der Stuttgarter Friedemann Vogel erneut zum Tänzer des Jahres gekürt. Der 40-Jährige sei ein Tänzer, der nie den Boden unter den Füßen verloren habe und in seinem 20. Berufsjahr auf dem Höhepunkt seiner Kraft und seines Ausdrucks sei, so begründete die Jury die Entscheidung. Was große Tänzer auszeichnet und welche Hingabe es verlangt - darüber spricht Friedemann Vogel bei "Talk am See".Roland MackBegonnen hat alles mit einem kleinen Märchenpark auf einer grünen Wiese - zu seinem 70. Geburtstag wurde der Gründer und Inhaber des Europa-Park in Rust kürzlich mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet. Der "Herr der Achterbahnen" spricht in der Sendung über seine Liebe zu Achterbahnen, seinen ungewöhnlichen Aufstieg und, wie er für sein Familienunternehmen schon heute die Weichen für die Zukunft gestellt hat.Christiane StengerDas Problem kennen viele Menschen: Soeben noch die Hand geschüttelt und schon hat man wenige Minuten später den Namen des Gegenübers vergessen. Gedächtnistrainerin und Autorin Christiane Stenger weiß, wie man mit einfachen Tricks und Techniken das Gehirn wieder auf Trab bringen kann.Sendung"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 23. November 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am SamstagabendInfos und weiterführende Links zur Sendung unter: http://swr.li/swrfernsehentalk-am-see-dagmar-kollerFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4446526