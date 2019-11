Der E-Scooter-Vermieter Lime wird Bußgelder zukünftig an die Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes weitergeben. Bei groben Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung droht außerdem der Ausschluss von der Plattform. Damit reagiert der Anbieter auf die anhaltende Kritik an der Branche. In den vergangenen drei Wochen hat das Ordnungsamt des Berliner Bezirks Mitte mehr als 1.200 Anzeigen wegen unsachgemäß abgestellter Eletro-Tretroller aufgenommen. In fast allen Fällen soll es sich um Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung gehandelt haben. Abhängig von den jeweiligen Nutzungsbedingungen steht es den E-Scooter-Vermietern frei, die Bußgelder an die Verursacher weiterzugeben. ...

