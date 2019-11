Wie Twitter per Tweet mitteilt, testet der Kurznachrichtendienst ab sofort das zeitversetzte Senden von Tweets in der Web-App mit einem Teil seiner Nutzerschaft. Wir sind dabei. Was das seinerzeit von Twitter übernommene Tool Tweetdeck schon immer konnte, testet der Kurznachrichtendienst jetzt auch auf seiner Website. Direkt auf Twitter können ausgewählte Nutzer seit dem gestrigen Abend Tweets vorplanen. Die Auswahl der Nutzer trifft Twitter mutmaßlich algorithmisch, bewerben muss und kann man sich nirgends. Das Feature soll weltweit ausgerollt sein. Das scheint zu ...

