AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio.

- Anleihe im Volumen von EUR 75 Mio. bei institutionellen Investoren platziert
- Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten
- Laufzeit von 5 Jahren, Fälligkeit November 2024
- Verwendung des Emissionserlöses für weiteres Wachstum

München, 21. November 2019 - AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100% Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), hat heute erfolgreich eine unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe in Höhe von EUR 75 Mio. mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten platziert. Die Anleihe kann auf bis zu EUR 200 Mio. aufgestockt werden. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe.

"Die erfolgreiche Platzierung dieser Anleihe unterstreicht das Vertrauen internationaler Investoren in die AURELIUS Equity Opportunities und unser Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus der Vorstandsvorsitzende von AURELIUS. "Wir sehen derzeit eine Vielzahl an Opportunitäten am Markt, das aktuelle wirtschaftliche Umfeld führt zu Sondersituationen, die wir konsequent nutzen möchten, um unser Portfolio organisch, aber auch durch strategische Add-on-Akquisitionen weiter auszubauen. Durch den Emissionserlös ist unser Spielraum hierfür nun noch höher. Die Möglichkeit einer Aufstockung erhöht diese Flexibilität zusätzlich."

DNB Markets und Pareto Securities begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunner.