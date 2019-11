Was schon einige Tage im Netz bekannt war, wurde gestern zur "großen Überraschung": Für die Singapur-Tochter verweigerte der Wirtschaftsprüfer das Testat. Große Aufregung und 7 % Tagesverlust waren die Quittung. Weitere 7 % Risiko lassen sich denken.



Das Problem ist das alte: Für ein Unternehmen der Finanztransaktionen mit über 2 Bill. Buchungen pro Jahr und einem Schwergewicht in Asien wird es auch künftig sehr schwer sein, mögliche dubiose Transaktionen frühzeitig zu erkennen. Das ist schlimmer als die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. Richtig ist:



Eine größere Buchprüfung muss sein. Aber daraus kriminelle Aktivitäten abzuleiten, ist Unfug. Die Kaufbasis zwischen....



