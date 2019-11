Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2019 Kursziel: 27,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre Gröning Roadshow Feedback: Deutlicher Umsatzanstieg in 2020 visibel ??" Erfreuliche Weiterentwicklungen bei Spectral Engines Wir waren in dieser Woche mit dem Vorstand von Nynomic auf Roadshow in München. In den Meetings haben sich CEO und CFO optimistisch hinsichtlich einer Rückkehr auf den strukturellen Wachstumspfad ab dem kommenden Jahr gezeigt. Auch der strategische Kerntreiber Spectral Engines weist erfreuliche Fortschritte auf. Zweistellige Wachstumsraten in 2020 erwartet: Nach der projektbedingten Anpassung der Jahresziele dürfte das kommende Jahr wieder einen spürbaren Erlösanstieg liefern. Neben erstmaligen Beiträgen der in H2 2019 akquirierten Töchter LemnaTec und Sensortherm im hohen einstelligen Millionenbereich (MONe: ca. 9 Mio. Euro) sind insbesondere im zweiten Halbjahr 2020 auch bedeutende Nachholeffekte aus den aktuellen Projektverschiebungen ersichtlich. Demnach beinhalten die Rahmenverträge mit wichtigen Kunden für gewöhnlich feste Abnahmevereinbarungen innerhalb einer bestimmten Frist, sodass sich ein Teil der zuletzt aufgeschobenen Aufträge in 2020 umsatzwirksam materialisieren sollte. Zudem steht auch Spectral Engines nach dem verzögerten Hochlauf des Großprojekts mit Bosch vor einem spürbaren Umsatzzuwachs. Ausgehend von dem Ziel eines Konzernerlöses von ca. 62,0 Mio. Euro in 2019 implizieren allein die Konsolidierungseffekte einen Anstieg auf rund 71,0 Mio. Euro, was einem Wachstum von ca. 14,5% entsprechen würde. Folglich erscheint die aktuelle Erwartung eines Umsatzniveaus von mehr als 70,0 Mio. Euro im nächsten Jahr u.E. sehr konservativ. Auch mit unserer Prognose von 74,2 Mio. Euro (+20,1%) fühlen wir uns komfortabel positioniert. Spectral Engines vor Eintritt in weitere Endmärkte: Nach der Verkündung des Großauftrags von Bosch in Q4 2018 macht die Tochter Spectral Engines laut Vorstand signifikante Fortschritte bei der Applikation seiner innovativen miniaturisierten Spektroskopielösung auf neue Anwendungsfelder. Neben dem volumenträchtigen Consumer-Markt (u.a. smarte Haushaltsgeräte) sind u.E. dabei etwa Lösungen für die Agrarindustrie naheliegend, in der Nynomic mit seiner angestammten Messtechnik bereits über einen etablierten Kundenstamm verfügt. Während Nynomics herkömmliche Lösungen aufgrund des Preispunktes (MONe: Stückpreis im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich) bisher nur für große und damit entsprechend teure landwirtschaftliche Maschinen ökonomisch sinnvoll sind, ermöglicht die deutlich kostengünstigere Entwicklung von Spectral Engines auch die Ausstattung kleinerer Maschinen. Hierdurch kann der Konzern neue Applikationsfelder erschließen. Gleiches gilt u.a. für den Pharmabereich, in dem miniaturisierte und mobile Spektroskopiegeräte von deutlichem Nutzen wären. Wir sind somit optimistisch, dass Nynomic im nächsten Jahr positiven Newsflow in diesem Zusammenhang verkünden kann. Fazit: Nynomic hat auf unserer Roadshow einen guten Eindruck hinterlassen. Nach dem durchwachsenen Jahr 2019 sollte in 2020 wieder zweistelliges Wachstum verzeichnet werden, während der langfristige Kerntreiber Spectral Engines zeitnah wesentliche Fortschritte zeigen dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 