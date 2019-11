Die Baader Bank hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum dritten Quartal von 29,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe signifikante Erfolge bei seinen Umstrukturierungsbemühungen vorzuweisen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete sie mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts um ein Jahr in die Zukunft./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 16:11 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / 16:11 / CET

ISIN DE000EVNK013

AXC0270 2019-11-21/16:43