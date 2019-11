Baden-Baden (ots) - Samstag, 23. November 2019 (Woche 48)/21.11.201921.50Talk am See mit Gaby HauptmannAutorin und Journalistin Gaby Hauptmann lädt jeden Samstagabend zum unterhaltsamen SWR Talk in die ehemalige Stiftskirche St. Johann in Konstanz. Besprochen wird, was den Südwesten diese Woche bewegt hat. Gäste diese Woche sind Dagmar Koller, Friedemann Vogel, Roland Mack und Christiane Stenger.Dagmar Koller ist die ewig junge Grande Dame des Musicals, eine wahre Show-Legende und auch als 80-Jährige ist sie kein bisschen leise. "Das Alter ist nur eine Zahl - es kommt auf die innere Haltung an", sagt die Wienerin, die mit großem Optimismus durchs Leben geht, sich dabei ihre kindliche Neugier erhalten hat und heute mehr denn je auch für viele junge Menschen ein großes Idol ist.Friedemann Vogel ist weltweit auf den größten Ballettbühnen zu Hause: Unlängst wurde der Stuttgarter erneut zum Tänzer des Jahres gekürt. Der 40-Jährige sei ein Tänzer, der nie den Boden unter den Füßen verloren habe und in seinem 20. Berufsjahr auf dem Höhepunkt seiner Kraft und seines Ausdrucks sei, so begründete die Jury die Entscheidung. Was große Tänzer auszeichnet und welche Hingabe es verlangt - darüber spricht Friedemann Vogel in der Sendung.Begonnen hat alles mit einem kleinen Märchenpark auf einer grünen Wiese - zu seinem 70. Geburtstag wurde Roland Mack, der Gründer und Inhaber des Europa-Park in Rust, kürzlich mit der Landesverdienstmedaille ausgezeichnet. Der "Herr der Achterbahnen" spricht in der Sendung über seine Liebe zu Achterbahnen, seinen ungewöhnlichen Aufstieg und darüber, wie er für sein Familienunternehmen schon heute die Weichen für die Zukunft gestellt hat.Das Problem kennen viele Menschen: Soeben noch die Hand geschüttelt und schon hat man wenige Minuten später den Namen des Gegenübers vergessen. Gedächtnistrainerin und Autorin Christiane Stenger weiß, wie man mit einfachen Tricks und Techniken das Gehirn wieder auf Trab bringen kann.Dienstag, 26. November 2019 (Woche 48)/21.11.201913.30 h: Korrekte Sendezeit beachten!13.30Gefragt - Gejagtmit Alexander Bommes Erstsendung:21.03.2017 in Das Erste Folge 13623.30Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 577Mit Schauspieler Kai Wiesinger und Live Musik von Lotte: Der Schauspieler ist 53 Jahre alt und behauptet von sich "Der Lack ist ab". Daraus ist eine Internet-Serie entstanden und jetzt ist auch das gleichnamige Buch dazu erschienen. Allerdings will Wiesinger nicht Angst machen vor dem Altwerden. Vielmehr möchte er diese Angst nehmen und findet, dass es zum Beispiel durchaus erlaubt ist, sich die Haare als Mann zu färben. Mit Pierre zusammen hat er in der Show auch die Aufgabe, ein ganz besonderes Film-Musik-Quiz zu lösen. Außerdem entwickelt Pierre zusammen mit Tahnee neue TV-Ideen für die Zukunft. Musik kommt von Lotte: Die Ravensburgerin singt live ihre aktuelle Hit-Single "Auf das, was da noch kommt".Donnerstag, 28. November 2019 (Woche 48)/21.11.201914.45 h: Geänderten Beitrag beachten!14.45(VPS 14.44) Eisenbahn-Romantik Blech, Karton & Co. - historische Modellbahnschätze Erstsendung:30.11.2018 in SWR/SR Folge 945Freitag, 29. November 2019 (Woche 48)/21.11.201908.40 h: Geänderten Beitrag beachten!08.40(VPS 08.39) Eisenbahn-Romantik (WH von DO) Blech, Karton & Co. - historische Modellbahnschätze Erstsendung:30.11.2018 in SWR/SR Folge 945Samstag, 07. Dezember 2019 (Woche 50)/21.11.2019Weihnachten mit Andy Borg: Gästeliste wurde aktualisiert.Tagestipp20.15Weihnachten mit Andy BorgUnter anderem mit:Semino Rossi, Johannes Kalpers, Lagana, Die jungen Zillertaler, Tom Gaebel, Beatrice Egli, Roberto Blanco, Oesch's die DrittenMittwoch, 11. Dezember 2019 (Woche 50)/21.11.201909.10 h bis 13.00 h: Für BW geänderten Programmablauf beachten!09.10(VPS 09.40) BW: In aller Freundschaft Mogelpackung Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung:24.11.2015 in Das Erste Autor:Martina MüllerRollen und Darsteller:Kris Haas____Jascha Rust Barbara Grigoleit____Uta Schorn Regina Ströwe____Veronika Nowag-Jones Steffen Siebert____Timon Wloka Marie Stein____Henriette Zimmeck Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Julia Weiß____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und Oliver Gunia Kamera: Frank Grunert und Markus Rößler Folge 70709.10RP+SR: Brisant (WH von DI) Boulevard Magazin09.40RP+SR: In aller FreundschaftMogelpackung Fernsehserie Deutschland 2015 Erstsendung:24.11.2015 in Das Erste Autor:Martina MüllerRollen und Darsteller:Kris Haas____Jascha Rust Barbara Grigoleit____Uta Schorn Regina Ströwe____Veronika Nowag-Jones Steffen Siebert____Timon Wloka Marie Stein____Henriette Zimmeck Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____Andrea Kathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Prof. Dr. Gernot Simoni____Dieter Bellmann Sarah Marquardt____Alexa Maria Surholt Pia Heilmann____Hendrikje Fitz Dr. Niklas Ahrend____Roy Peter Link Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Charlotte Gauss____Ursula Karusseit Otto Stein____Rolf Becker Julia Weiß____Sarah Tkotsch Hans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Elena Eichhorn____Cheryl Shepard Dr. Rolf Kaminski____Udo Schenk und andere Musik: Paul Vincent und Oliver Gunia Kamera: Frank Grunert und Markus Rößler Folge 70709.55BW: SWR extra - Live aus dem Landtag HaushaltsdebatteModeration: Uschi Strautmann10.25RP+SR: Nashorn, Zebra & Co.Zoogeschichten aus München Erstsendung:04.05.2016 in Das Erste Folge 282/30011.15RP+SR: Planet WissenWie der Wintersport in den Schwarzwald kam Erstsendung:12.12.2018 in SWR/SR12.15RP+SR: Quizduellmit Jörg Pilawa Erstsendung:23.05.2019 in Das Erste Folge 26213.00Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Erstsendung:26.03.2018 in SWR/SRModeration: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 140Dienstag, 24. Weihnachten mit Andy Borg: Gästeliste wurde aktualisiert.17.45Weihnachten mit Andy BorgUnter anderem mit:Semino Rossi, Johannes Kalpers, Lagana, Die jungen Zillertaler, Tom Gaebel, Beatrice Egli, Roberto Blanco, Oesch's die Dritten