Für die Stabilität des Finanzsystems sei eine europäische Einlagensicherung unerlässlich sagt Elke König. Diese wird insbesondere in Deutschland skeptisch gesehen.

Die in Deutschland umstrittene europäische Einlagensicherung ist nach Ansicht von Europas oberster Bankenabwicklerin, Elke König, unerlässlich für die Stabilität des Finanzsystems. "Am Ende des Tages werden wir eine europäische Einlagensicherung benötigen", sagte König am Donnerstag in Frankfurt.

Sie begrüße es, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz die zuletzt eingeschlafenen Pläne vor ein paar Wochen erneut auf den Tisch gebracht habe. "Manche seiner Vorschläge werden sehr lange brauchen, bis sie umgesetzt sind. Es wird langsam vorangehen, aber alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...