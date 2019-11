Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 21.11.2019 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Pressemitteilung 21.11.2019 Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 Luzern, 21. November 2019 - Die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) publizierte heute den Halbjahresbericht per 30.06.2019, der unter www.promaxima.ch online abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen Entwicklung der Gesellschaft und ihrer Struktur. Durch die Umstellung der Bewertung im OR-Abschluss auf Veräusserungswerte konnte der hälftige Kapitalverlust eliminiert werden. Anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 03.07.2019 beschloss die Generalversammlung mit grosser Mehrheit, die Dekotierung von der Berner Börse. Gestützt auf ein entsprechendes Gesuch der Tyrol Crystal Assets (einer Tochter der Riedel-Glas) verbot das Bezirksgericht Luzern im Sinne einer superprovisorischen vorsorglichen Massnahme mit Entscheid vom 05.07.2019, die Dekotierung vorzunehmen. Sie kann entsprechend aktuell nicht umgesetzt werden. Kontakt Oliver Vogel, Delegierter des Verwaltungsrates Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006 investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Berne eXchange kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IMMKEGGDEB Dokumenttitel: Promaxima Immobilien AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2019 --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 918511 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918511 21.11.2019 CET/CEST ISIN CH0306782977 AXC0283 2019-11-21/17:30