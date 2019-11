InterGen kündigte heute an, am Donnerstag, dem 28. November 2019, um 15:00 Uhr GMT eine Telefonkonferenz mit InterGen-Investoren abzuhalten, auf der über die Betriebs- und Finanzergebnisse des am 30. September 2019 zu Ende gegangenen dritten Geschäftsjahresquartals 2019 berichtet wird.

Die Telefonkonferenz steht den InterGen-Investoren offen und wird von Jim Lightfoot, Präsident und CEO von InterGen, sowie von InterGen-CFO Paul Teague geleitet.

Aktuelle InterGen-Investoren, die an der Telefonkonferenz teilnehmen, die zugehörige Folienpräsentation betrachten und die Finanzinformationen einsehen möchten, müssen sich unter www.intergen.com registrieren lassen oder mit investor_relations@intergen.com.

ÜBER INTERGEN

InterGen ist ein weltweit tätiges Stromerzeugungsunternehmen und betreibt sechs aktive Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4.650 Megawatt (3.357 Netto-Eigenkapital-MW). Diese Betriebsstätten befinden sich in Australien und Großbritannien. InterGen befindet sich im gemeinsamen Besitz von Sev.en Energy und der China Huaneng Group/Guangdong Yudean Group. Weitere Informationen finden Sie unter www.InterGen.com.

