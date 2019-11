Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der gemeinsamen Ausstellung von PJSC UAC hat MiG Corporation mit mehreren potenziellen Käufern über die Exportversion des Mehrzweckkampfjets MiG-35 verhandelt. Gespräche wurden auch über die Wartung und Modernisierung bereits ausgelieferter Flugzeuge geführt."Zu Sowjetzeiten wurden mehr als 1000 MiG-Flugzeuge der zweiten, dritten und vierten Generation an verschiedene Länder im Nahen Osten geliefert. Bei lokalen Konflikten zeigten sie allesamt durchschlagende Wirkung. Heute beliefern wir diesen Markt mit modernen Lösungen für den Luftkampf - Mehrzweckkampfjets mit dem besten Verhältnis aus Kosten und Kampfeffektivität", sagte Ilya Tarasenko, Generaldirektor von JSC RAC MiG.Die Exportversion des Mehrzweckkampfjets bietet ein modernisiertes Bordradarsystem sowie eine modifizierte Zellengeometrie. Das verbessert die Manövriereigenschaften bis zu einer Schwerkraftbelastung von 9G. Darüber hinaus hat JSC RAC MiG die Exportversion des Flugzeugs mit einem optimierten Informations- und Kontrollsystem im Cockpit ausgestattet: Zum ersten Mal verfügt das Flugzeug über hochmoderne Multifunktionsanzeigen. Die MiG-35 verfügt über eine Antenne mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung (Active Electronically Scanned Array oder AESA). Das System kann bis zu 30 Luftziele gleichzeitig erfassen und verfolgen. Daneben gibt es ein Infrarotmodul zum Absuchen, Verfolgen und Überwachen des Luft-, Boden- und Seeraums.In Kombination mit den besonderen Eigenschaften der Zelle ermöglichen die RD-33MK-Triebwerke der MIG-35 eine beispiellose Manövrierbarkeit, ein hohes Schub-Gewichtsverhältnis und hohe Effektivität beim Luftkampf. Das modulare Bordelektroniksystems und die offene Softwarearchitektur unterstützen alle möglichen Standards und die Bestückung mit fortschrittlichen Bordwaffen sowie die Integration mit kundenseitigen Waffensystemen. Das Flugzeug feierte sein Publikumsdebüt bei einem speziellen Multimedia-Event gegenüber dem PJSC UAC-Stand.Die Besucher der Dubai Airshow-2019 hatten Gelegenheit, sich den Prototyp des Mehrzweckkampfjets MiG-35 im gemeinsamen PJSC UAC-Ausstellungsbereich im zentralen Pavillon aus der Nähe anzusehen.Informationen zum Unternehmen:Die Russian Aircraft Corporation MiG (Teil von PJSC UAC) kümmert sich um den kompletten Lebenszyklus - Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Kundendienst und Modernisierung von Flugzeugen sowie die Ausbildung von Piloten und Technikpersonal. Zur Produktpalette des Unternehmens zählen die Kampfjets MiG-29K/KUB and MiG-29M/M, die Abfang-Kampfflugzeuge MIG-31BM, der neueste Kampfjet MiG-35 sowie Ausbildungs- und Trainingsausrüstung. Die MiG-Designer bei RAC arbeiten intensiv an einer neuen Generation bemannter und unbemannter Flugzeuge.Generaldirektor - Ilya Sergeevich TarasenkoKontakt:Pressekontakt:Pressekontakt: Anastasia KravchenkoMobil: +7(962)367-2524a.kravchenko@rsk-mig.ruSergey BorisovMobil: +7(925)664-9106s.borisov@rsk-mig.ruOriginal-Content von: Russian Aircraft Corporation MiG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071223/100837164