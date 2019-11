Träge deutsche Konzerne? Mercedes-Benz.io nutzt holokratische Organisation bereits seit vier Jahren. Klare Rollen, Verantwortung und Vertrauen in die Mitarbeiten ermöglichen es, digital und ortsunabhängig zusammenzuarbeiten. Liest man die Forbes-Studie über besonders attraktive Arbeitgeber für Menschen, die gerne ortsunabhängig arbeiten, dann sucht man lange nach deutschen Unternehmen. Sind wir in Deutschland zu träge? Und was ist mit den großen Namen? Alles schwer zu manövrierende Schlachtschiffe? Mit der Tochtergesellschaft Mercedes-Benz.io will Mercedes-Benz neue Wege in Richtung globale virtuelle Zusammenarbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...