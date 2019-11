Digital ist der US-amerikanische Präsident nicht besonders versiert. Seine Gedanken drückt er - neben Twitter - immer noch am liebsten handschriftlich auf Papier aus. Daraus hat ein Designer jetzt eine eigene Schriftart entworfen - Tiny Hands heißt das Kunstwerk. Donald Trump twittert zwar viel, ist ansonsten digital aber nicht besonders versiert. Bis 2007 hatte der Präsident der Vereinigten Staaten laut Gizmodo noch nie einen Computer besessen. Was das Internet über seine Person so schreibt, liest er trotzdem: Offenbar lässt er sich regelmäßig redaktionelle Beiträge von seiner Assistenz ausdrucken, die er dann handschriftlich kommentiert. Dabei kommt es...

Den vollständigen Artikel lesen ...