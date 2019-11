Die Konsolidierung des Goldpreises hat auch die Aktien der Goldproduzenten im Griff. Beleg hierfür ist die aktuelle, sehr zögerliche Entwicklung von Barrick Gold. Trotz dieser zurückhaltenden Entwicklung in den letzten Handelstagen und -wochen, sehen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht weiterhin in einer sehr aussichtsreichen Position… Rückblick. In unserer Kommentierung vom 31.10. hieß es u.a. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...