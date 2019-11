Tesla -Chef Elon Musk will seinen Plan für die Attacke im wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne präsentieren. Musk kündigte die Premiere eines elektrischen Pickups von Tesla an (ab 5.00 Uhr am Freitag MEZ).

Die schweren Wagen mit meist offener Ladefläche sind der zentrale Geldbringer für Ford , General Motors und Fiat Chrysler in den USA. Musk gab dem Tesla-Pickup den Namen "Cybertruck" und versprach ein futuristisches Design. Außerdem soll der Wagen auch ungewöhnliche Funktionen wie einen eingebauten Kompressor für den Betrieb von Druckluft-Werkzeugen haben.

Zugleich ist nicht davon auszugehen, dass der Tesla-Pickup bald auf die Straße kommt: Von der Vorstellung eines neuen Modells bis zum Produktionsstart vergehen üblicherweise mehrere Jahre. Aktuell bereitet die Firma die Markteinführung des Kompakt-SUV Model Y und eines Elektro-Sattelschleppers vor.

Tesla ist auch nicht der einzige Hersteller, der ein Auge auf das lukrative Marktsegment geworfen hat. So will die Firma Rivian im kommenden Jahr mit einem Elektro-Pickup in die Produktion gehen - und auch Ford will seine Marktführerschaft mit der F-Modellreihe mit einer elektrifizierten Version verteidigen./so/DP/men

