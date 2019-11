Köln (ots) - Der 24. RTL-Spendenmarathon läuft! Gemeinsam mit den Projektpaten Heino, Beatrice Egli, Matthias Steiner, Valentina und Cheyenne Pahde und vielen weiteren prominenten Gästen startete Wolfram Kons live um 18.00 Uhr die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen. "Wir spüren jetzt schon eine unglaubliche Hilfsbereitschaft der Zuschauer", so Wolfram Kons, der die kommenden 24,5 Stunden durchmoderieren wird. Bis zur Finalsendung am morgigen Freitag live ab 18.00 Uhr wird er einmal pro Stunde live aus dem RTL-Spendenmarathon-Studio heraus die Zuschauer aufrufen zu spenden. Zahlreiche engagierte Talkgäste und Promis, die im Vodafone-Callencenter die Spendenanrufe der Zuschauer entgegen nehmen, werden in den kommenden Stunden im Spendenstudio erwartet. Mit dabei u.a. Gaby Köster, Franziska Knuppe, Victoria Swarovski, Evelyn Burdecki, Laura Wontorra, Sylvie Meis, Christine Neubauer, Heino, Roland Kaiser, Jan Köppen, Reiner Calmund, Jochen Horst, Magdalena Neuner, Fabian Hambüchen, Patrick Lindner, Ruth Moschner, Mariella Ahrens, Pamela Reif oder Gil Ofarim."The Kelly Family" live im Studio: Kostenloser Download des RTL-Spendenmarathon-Songs für alle OnlinespenderEin besonderes Highlight in diesem Jahr: Der RTL-Spendenmarathon-Song "Sweet Children", der eigens von "The Kelly Family" komponiert wurde. Jeder Zuschauer, der Online unter www.rtlspendenmarathon.de spendet, erhält per E-Mail einen exklusiven, kostenlosen Downloadlink und kann "Sweet Children" herunterladen. Zudem ist "The Kelly Family" live im Spendenstudio und präsentiert die diesjährige RTL-Spendenmarathon-Hymne.Nur einer von "The Kelly Family" ist nicht live mit dabei: Joey Kelly. Wie Moderator Wolfram Kons wird auch der Ausdauersportler die Nacht durchmachen! Seit dem Start des RTL-Spendenmarathon stellt sich der 47-Jährige mit Tretroller und Lasergewehr der "24h Roller Biathlon Challenge". Dabei geht es erst vier Runden auf einem extra für Erwachsene entwickelten Tretroller über einen 270 Meter langen Parcours. Im Anschluss gilt es mit einem Lasergewehr fünf Zielscheiben zu treffen. Und das alles 24 Stunden ohne Pause! Das Ziel: Der 47-jährige Ausdauersportler wird versuchen gemeinsam mit 20 Firmenmannschaften den Weltrekord für "die weiteste in 24 Stunden beim Tretroller-Biathlon zurückgelegte Teamstrecke" aufzustellen. Das Besondere: Joey Kelly wird die Challenge alleine bewältigen! Während sich die Teilnehmer der Firmenteams abwechseln können, muss der Ausdauersportler alleine 24 Stunden lang die Runden auf dem Tretroller drehen und im Schießstand mit dem Lasergewehr treffen. Wenn alle Sportler der 20 Teams eine kumulierte Gesamtstrecke von 4.200 Kilometern in 24 Stunden schaffen ist der Weltrekord sicher. Das REKORD-INSTITUT für DEUTSCHLAND wird diesen Weltrekordversuch überwachen.Die "24h Roller Biathlon Challenge" kann live im Internet verfolgt werden: https://eventstream.rtl.de/spendenmarathonHelfen auch Sie mit und spenden Sie!Telefon-Hotline: 0137 - 575 2019(14Ct/Anruf, Mobil teurer, geschaltet von 21.11. ab 18:00 Uhr bis 22.11. um 19:00 Uhr)Telefon-Hotline aus dem Ausland: 0049 180 505 2019 (individuelle Kosten länderabhängig)Charity-SMS: Sende Kennwort KINDER an die 44844 (10EUR/SMS+Transportkosten)Onlinespenden: www.rtlspendenmarathon.dePressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4446732