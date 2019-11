Chicago (ots/PRNewswire) - - Benutzerbewertungen für authentifizierte G2-Business-Software werden ab sofort im AWS Marketplace angezeigtFür G2.com (vormals G2 Crowd) werden ab sofort Benutzerbewertungen auf dem Amazon Web Services (AWS) Marketplace%2BMarketplace&a=Amazon+Web+Services+(AWS)+Marketplace+)veröffentlicht. G2 ist eine der weltweit größten Plattformen, die von Unternehmen zur Identifizierung, Selektion und Verwaltung von Technologien genutzt wird. Mehr als 3 Millionen Nutzer pro Monat besuchen G2, um einige der besten Softwareprodukte und professionellen Dienstleistungen aus mehr als 1.700 Kategorien für ihr Unternehmen ausfindig zu machen. AWS Marketplace ist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Softwareprodukten unabhängiger Softwareanbieter, über den Softwareprodukte, die auf AWS laufen, problemlos gefunden, getestet, erworben und bereitgestellt werden können. Der Zusammenschluss mit AWS baut auf eine bereits bestehende Geschäftsverbindung auf.G2 und AWS Marketplace verarbeiten mehr als 20.000 Nutzerbewertungen für Produkte, die im AWS Marketplace verfügbar sind. Mit mehr als 4.800 Produkten von 1.400 Anbietern sehen Anwender nun mehr als 20.000 authentifizierte Geschäftssoftware-Benutzerbewertungen, die mehr als 230.000 Kunden und AWS-Marketplace-Nutzer erreichen."Die G2-Kundenbewertungen im AWS Marketplace helfen Kunden dabei, verifizierte Bewertungen zu finden, sodass sie eine transparente und umfassende Kaufentscheidung in Bezug auf Unternehmenslösungen, die über AWS ausgeführt werden, vornehmen können", so Garth Fort, Direktor, AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. "Wir freuen uns, unseren Kunden über G2 nun Tausende von zusätzlichen Bewertungen zur Verfügung stellen zu können."G2 garantiert Produktbewertungen der höchsten Qualität, da alle der bislang mehr als 1.000.000 Bewertungen von G2-Mitarbeitern validiert und moderiert wurden. Jede einzelne der G2-Bewertungen, die ab sofort auf dem AWS Marketplace verfügbar sind, wurde von einem verifizierten Benutzer eingereicht, und nicht von einem Verkäufer dieser Technologie bezahlt oder beeinflusst."In der Vergangenheit fehlte bei Bewertungen von Software und Cloud-Diensten oft die Transparenz und Authentizität. Wir haben G2 gestartet, um dem entgegenzuwirken", sagte Godard Abel, CEO von G2. "Dadurch, dass wir B2B-Käufern unparteiische Einblicke aus Peer Reviews zur Verfügung stellen, um ihnen beim Kauf der besten Cloud-Services zu helfen, demonstrieren wir unseren Fokus auf Kunden, einen Wert, den wir mit AWS teilen."Diese Neuigkeiten folgen der jüngsten Ankündigung, dass G2 eine Partnerschaft mit CDWeingegangen ist, einem führenden Anbieter von Multibrand-Technologielösungen für Unternehmen, Behörden, das Bildungswesen und den Gesundheitsbereich im Vereinigten Königreich und Kanada.Informationen zu G2.com (vormals G2 Crowd)G2.com mit Sitz Chicago revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen geeignete Software und Dienstleistungen ausfindig machen, erwerben und managen. Mehr als drei Millionen Nutzer pro Monat greifen auf G2 zurück, um die besten Softwareprodukte für ihre Unternehmen zu finden und zu kaufen. Die Plattform verfügt über mehr als eine Million geprüfte Bewertungen und 100 Millionen US-Dollar an Gesamtinvestitionen, die von IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, Branchenführern und den Gründern stammen. Zu den G2-Kunden gehören Amazon Web Services (AWS), IBM und Zoom, und die jüngste Serie-C-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar wurde im Oktober bekannt gegeben, dicht gefolgt von der Übernahme der Unternehmen Sifteryund Advocately.Pressekontakt:Alex ShapiroLeiter KommunikationG2ashapiro@g2.com+1 (415) 608-5044Original-Content von: G2, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136803/4446734