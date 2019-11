Karma, früher Fisker, hat einen elektrischen Supersportwagen vorgestellt. Der Karma SC2 hat gut 1.100 PS und soll in 1,9 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer kommen. Karma, die US-Tochter des chinesischen Automobilzulieferers Wanxiang, hat auf der LA Auto Show zwei schicke Konzeptautos vorgestellt, den Revero GTS und den SC2. Bei letzterem handelt es sich um einen vollelektrisch betriebenen Supersportwagen, der es in sich hat. Der E-Flitzer soll gut 1.100 Pferdestärken unter der Haube haben und es in 1,9 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde s...

