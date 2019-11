Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan (US35671D8570) und die chinesische Tongling Nonferrous Metals haben sich während der laufenden Asia Copper Week in Schanghai über die neuen Gebühren für die Bearbeitung und Raffinerie geeinigt. Die Gebühr beträgt nun für 2020 62 Dollar je Tonne und 6,2 Cent je Pfund, teilte das Unternehmen heute mit.Die Gebühren zahlen die Minenunternehmen den Schmelzen, um diese in raffiniertes Material umzuwandeln. Die "Anual treatment and refining charges (TC/RCs)'. Diese Benchmark wird für große langfristige Vereinbarungen als Maßstab genutzt und spielt eine große Rolle für die operative Profitabilität an beiden Enden der Wertschöpfungskette von Kupfer. Während die Schmelzen hohe TC/TR's anstreben, wollen die Minenunternehmen ihre Kosten minimieren.

