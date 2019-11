Führungskräfte erörtern Entwicklung von Geschäftsmodellen zum Verbessern der Kundenbindung im Zeitalter der Präzisionsmedizin und der ergebnisorientierten Gesundheitsversorgung

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass Dan Atkins, Vice President of Digital Innovation und Insight bei Shionogi Europe, und Gerhard Arnhofer, Vice President und Head of Integrated Multichannel Marketing bei Bayer, als Keynote Speaker am 2019 Veeva Commercial Medical Summit, Europe teilnehmen werden.

Herr Atkins und Herr Arnhofer verfügen jeweils über fast 20 Jahre digitale Erfahrung in verschiedenen Branchen und Therapiebereichen. Die Führungskräfte werden am 3. Dezember an einem Kamingespräch teilnehmen, um darüber zu diskutieren, wie sie innovative Markteinführungsstrategien entwickeln, um der wachsenden Bedeutung von Spezialbehandlungen und nahtloser Kundenbindung gerecht zu werden. Sie werden darüber hinaus einen Ausblick vermitteln, wie die Präzisionsmedizin die heutigen Geschäftsmodelle verändern wird.

Der Veeva Commercial Medical Summit in Europa wird voraussichtlich mehr als 1.200 Fachleute und Experten aus den Biowissenschaften anziehen und ist damit die größte Veranstaltung für kommerzielle und medizinische Themen in Europa. Die zum siebten Mal jährlich stattfindende Veranstaltung bietet über 20 Sessions mit Experten der weltweit führenden globalen biopharmazeutischen Unternehmen, darunter Merck KGaA, Roche, Bayer und LEO Pharma. Das Themenangebot umfasst unter anderem:

Boehringer Ingelheim beleuchtet, welche Bedeutung die richtige Kundendatenbasis für die digitale Transformation und intelligente Kundenbindung haben

GSK erörtert die Verwendung von Fakten und datengestützten Einblicken, um führende Wissenschaftler zu gewinnen und ihr Engagement zu personalisieren

Novartis informiert über bewährte Verfahren, um den Geschäftserfolg mithilfe einer ganzheitlichen Multichannel-Engagement-Strategie zu forcieren

Novo Nordisk erklärt, wie eine modulare Content-Strategie die Effizienz und Compliance von kommerziellen Inhalten über mehrere Kanäle hinweg verbessert

Der 2019 Veeva Commercial Medical Summit, Europe findet vom 3. bis 5. Dezember in Barcelona statt. Die Veranstaltung wird von Accenture, Aktana, Anthill, Aqurance, BASE life science, Bright Affect, C3i Solutions, C-Clear Partners, Capgemini, Cognizant, Deloitte, Eagle Productivity Solutions, ec4u, Huron Consulting, ICP, LPW Training, Maquetting, Nubérica, OKRA Technologies, Pharma Advisors, ProMeasure, Proxima Rsearch, Pulse, Purple Agency, PwC, RMH Media, Salesforce, SunTseu, Sycor, Trustrack, Usacd, Velvet, Viseven und Xpediant Digital gesponsert.

Die Veranstaltung richtet sich an Kunden von Veeva und geladene Gäste. Erfahren Sie mehr, melden Sie sich an und sehen Sie sich das Veranstaltungsprogramm auf veeva.com/eu/summit an.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 775 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

