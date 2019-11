Pleiten, Pech und Pannen bei TKA: Negativ-Gap nach den Quartalszahlen, Aktionäre stehen ohne Dividende da.

Symbol:ISIN: DE0007500001Bis vor den heutigen Quartalszahlen sah es noch gut aus, die Aktie hatte sich vom Tief im August erholt und notierte wieder über den EMAs. Dann aber verkündete die neue Vorstandsvorsitzende Martina Merz, dass die Gegenwart doch nicht so rosig ist: Personalabbau, Dividendenkürzung und ein Verkauf des Tafelsilbers, der Aufzugssparte, stehen an. Der Kursverlust im Tagesverlauf betrug bis zu 14 Prozent, der Halbjahresverlauf mit minus 2,95 Prozent ist auch nicht wesentlich erquickender zumal der Aktienwert seit Mitte 2017 beinahe stetig gefallen ist.Bei thyssenkrupp ist einiges schief gelaufen: die Abenteuer in Brasilien und in den USA sowie die geplatzte Fusion mit Tata sind nur die Spitze des Eisbergs. Das Unternehmen ist ein Sanierungsfall.Zu erwarten ist jetzt eine technische Gegenreaktion. Ideal wäre eine mehrtägige Erholung in der Zone zwischen 12 und 12,4o EUR mit anschließendem Abverkauf. Je nach Kursverlauf könnten Swingtrader mit einem Leerverkauf bei 12,40 starten und den Stopp Loss oberhalb der heutigen Tageskerze platzieren.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in TKA.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/thyssenkrupp-meldet-rote-zahlen-und-nimmt-den-aufzug-nach-unten/