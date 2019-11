Die vorläufige Anbaulizenz für medizinischen Cannabis ermöglicht den Import und den Anbau von Cannabis-Züchtungen

New YORK, Nov. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves, ein führender, vertikal integrierter, lizenzierter Hersteller medizinischer Cannabis- und Hanfextrakte in pharmazeutischer Qualität, hat eine vorläufige Anbaulizenz von INFARMED I.P. erhalten. INFARMED I.P. ist die portugiesische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte und -geräte sowie Kosmetika, einschließlich Cannabis. Die vorläufige Anbaulizenz wurde Northern Swan Portugal erteilt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Clever Leaves. Damit hat der Cannabis-Lizenzantrag des Unternehmens die administrative Prüfung erfolgreich bestanden und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Anbau von Cannabis in Portugal.



Die vorläufige Anbaulizenz belegt, dass das Unternehmen die Anforderungen von INFARMED erfüllt, um mit den vorbereitenden Tätigkeiten zu beginnen, einschließlich der Einfuhr von Cannabis-Züchtungen und deren Anbau. Nach erfolgreichem Abschluss des nächsten Schritts im Lizenzierungsprozess, der aus zusätzlichen Anlageninspektionen durch INFARMED besteht, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen eine Lizenz für den Anbau von Cannabis erhält, mit der es entsprechende Produkte auch vermarkten kann.

"Aufgrund der klaren rechtlichen Rahmenbedingen und der agronomischen Vorteile für eine effiziente Produktion im großen Maßstab hat Portugal das Potenzial, eine führende Region im Bereich der Cannabinoid-Forschung sowie einer der größten Exporteure von medizinischem Cannabis in Europa zu werden. Die vorläufige Lizenz bestätigt Clever Leaves in seiner Wachstumsstrategie als wegweisender, globaler Produzent von medizinischem Cannabis. Zudem unterstreicht sie unseren Wettbewerbsvorteil bei der globalen Entwicklung nachhaltiger, kostengünstiger Cannabis-Produktionskapazitäten", so Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves. "2018 haben wir in Portugal mit einer Studie zu den klimatischen, hydrologischen und landwirtschaftlichen Bedingungen begonnen, die uns bei der Auswahl des Standorts und der Gemeinde geholfen hat. Im vergangenen Jahr haben wir ein Führungsteam zusammengestellt, das sorgfältig aus führenden portugiesischen Pharma- und Agrarunternehmen ausgewählt wurde. Unser Team hat effizient daran gearbeitet, ein erweiterbares Grundstück ausfindig zu machen und zu erwerben sowie eine erste hochwertige Anlage fertigzustellen. Außerdem haben sie dafür gesorgt, dass wir die strengen gesetzlichen Anforderungen in Portugal erfüllen, um Patienten mit medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität versorgen zu können. Wir freuen uns darauf, die nächsten Meilensteine im Lizenzierungsprozess zu erreichen."

Bisher haben in Portugal nur vier Unternehmen Anbaulizenzen für Cannabis erhalten. Die Anlage von Clever Leaves entsteht auf einer Fläche von 85 Hektar. Nach Erhalt der vollständigen Lizenz wird die erste Phase der Anlage den Anbau von medizinischem Cannabis in einem bereits vorhandenen Gewächshaus mit einer Fläche von 9.290 m² beinhalten.



Northern Swan Holdings, Inc. und Eagle Canada Holdings, Inc. d/b/a Clever Leaves haben kürzlich eine abschließende Vereinbarung zur vollständigen Integration ihrer jeweiligen Geschäftsbetriebe angekündigt. Clever Leaves, das integrierte Unternehmen, ist ein multinationales Cannabisunternehmen, das sich der Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen verschrieben hat. Dabei liegt der Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit bei Anbau und Verarbeitung im großen Maßstab und bildet den Eckpfeiler der Vertriebs- und Markenentwicklung. Clever Leaves ist ein führender, vertikal integrierter Hersteller von medizinischen Cannabis- und Hanfextrakten. Derzeit baut das Unternehmen in kolumbianischen Gewächshäusern mit einer Gesamtfläche von über 139.354 m² unter Einhaltung der GACP-Richtlinien (Good Agricultural and Collection Practices) an. Nach der Inspektion seiner hochmodernen Extraktionsanlage erhielt Clever Leaves von der INVIMA, der kolumbianischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel, die GMP-Zertifizierung (Good Manufacturing Practices) und wird derzeit für die EU-GMP-Zertifizierung (European Good Manufacturing Practices) evaluiert. Die erste Extraktionsanlage von Clever Leaves ist derzeit in der Lage, 24.000 Kilogramm getrocknete Blüten zu extrahieren. Es wird daran gearbeitet, die jährlichen Extraktionskapazitäten bis Mitte 2020 auf 324.000 Kilogramm getrocknete Blüten zu erhöhen. Clever Leaves erweitert seine Anbau- und Extraktionskapazitäten auch in Portugal. Dort verfügt es über eine Fläche von mehr als 836.127 m², auf der Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von über 9.290 m² stehen. Die ersten Ernten werden 2020 erwartet. Clever Leaves ist einer der weltweit größten Produzenten von Hanf und medizinischem Cannabis. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit Marken, Extraktionsanlagen, Anbauprojekten und anderen Investitionen in Kanada, Kolumbien, Deutschland, Portugal, Großbritannien und den USA. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 700 Mitarbeiter.

