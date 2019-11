- Potenzial der CLEAN-Boost Technologie für semi-permanente Stromgewinnung weltweit anerkannt -

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, nachstehend "ABLIC") erhielt für seinen auf der IEEE S3S Konferenz (*1), 14. 16. Oktober 2019, in San Jose, Kalifornien, USA, vorgestellten Artikel die Auszeichnung "Best Paper" ("Bester Artikel").

Der von uns präsentierte Artikel mit dem Titel "150-nW (*2) FD-SOI Intermittent Startup Circuit for Micropower Energy Harvesting Sensor" ("150-nW [*2] FD-SOI intermittierende Starter-Schaltung für einen Mikroenergie aufnehmenden Sensor") basiert auf einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Ritsumeikan Universität, Japan. Er beschreibt unsere Starter-Schaltung, eine Schlüsselkomponente mit unserer ABLIC CLEAN-Boost (*3) Technologie, die eine effiziente Nutzung der Energie aus einem Niederspannungs- und Niedrigenergiegenerator (Energy Harvester) ermöglicht. In dem von uns vorgestellten Konzept werden kleinste Mengen an Umweltenergie, generiert durch Wassertropfen oder Bakterien, für semi-permanent betriebene IoT-Geräte nutzbar gemacht. Dadurch gibt es zukünftig viel mehr Möglichkeiten, diese Geräte auch ohne Batterie mit Energie zu versorgen.

Minoru Sudo, CEO im Hauptsitz von ABLIC, erklärte hierzu:

"Auf der dreitägigen Konferenz wurden insgesamt etwa 100 Arbeiten vorgestellt. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich, dass die weltweit einzigartige Technologie von ABLIC auf einer so renommierten, internationalen Konferenz als Beste anerkannt und ausgezeichnet wurde.

Wir werden weiter mit vollem Einsatz daran arbeiten, dass die gerade vorgestellte ABLIC Technologie sowohl bei den Technikexperten als auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird.

Eine vollständige Kommerzialisierung der CLEAN-Boost Technologie von ABLIC würde ihre Nutzung weiter vereinfachen und zu einer umweltfreundlicheren Gesellschaft führen."

(*1) IEEE S3S Konferenz: https://www.ieee.org/conferences/index.html (*2) Ein nW (Nanowatt) entspricht einem Milliardstel Watt (*3) CLEAN-Boost CLEAN-Boost ist eine einzigartige Technologie von ABLIC, die winzigste, bisher nicht nutzbar Mengen an Umweltenergie, verstärkt und speichert. Sie eignet sich auch zur Energiegewinnung, um eine drahtlose Übertragung und vieles mehr zu ermöglichen. Von einer Quarzuhrstruktur ursprünglich in Schließfachgröße wurde sie auf die Größe einer Armbanduhr verkleinert, wodurch ein genaues Zeitablesen mit minimalem Energieeinsatz möglich ist. Die Technologie basiert auf einem stromsparenden Niedrigenergiekonzept in CMOS Technik. In Japan haben wir mit dem Verkauf eines "batterielosen Abflusssensors", der gemeinsam mit Taisei Corporation entwickelt wurde, und eines CLEAN-Boost Versuchskits begonnen. Beides nutzt unsere CLEAN-Boost Technologie. Mit der Auszeichnung erwarten wir, dass diese neue Technologie von ABLIC eine immer größere Rolle spielen wird. Die CLEAN-Boost Kerntechnologie ist das Ergebnis einer gemeinsamen Entwicklung mit der Ritsumeikan Universität.

