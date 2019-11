Die Weihnachtsfeier fühlt sich oft an wie ein Muss: Sie wird von allen erwartet, man darf dabei nicht fehlen, und am Tag drauf kursieren peinliche Anekdoten. Hier ein paar charmantere Anregungen für Team-Building-Ideen.

Unser Kolumnist Marcus Werner ist Fernsehmoderator und Buchautor und arbeitet als Berater für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung.

Sie sind der unumstößlichen Meinung: Die Weihnachtsfeier Ihrer Firma ist das Highlight des Joballtags und macht Sie alle für das folgende Jahr souveräner und damit erfolgreicher?

Dann lesen Sie diesen Artikel einfach zur reinen Unterhaltung weiter. Aber vielleicht sehen Sie es ja so: Unsere Firmen-Weihnachtsfeier ist zwar nett gemeint, aber was soll die bringen? Was soll eine Feier bringen? Die Frage klingt erstmal, als könne sie so nur eine notorische Spaßbremse stellen. Feiern soll Spaß bringen! Was denn sonst?

Andererseits: Wenn Kollegen sich so gut verstehen, dass sie gemeinsam Spaß haben wollen, könnten sie doch einfach nach Feierabend privat ausgehen.

Was ist an der Weihnachtsfeier also derart elektrisierend, dass es dafür sogar Weihnachtsfeier-Benimm-Ratgeber gibt. Wie Knigge-Tipps auf Sueddeutsche.de mit Wenn der Chef mit Weihnachtsmützen für alle ankommt, lächeln und eine aufsetzen bis zu Lebenshilfen wie Sektglas zwischen Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand und mit dem Daumen stabilisieren. Dann passen noch Häppchen in die Handfläche und man kann mit rechts Hände schütteln. Die Tipps sind ja gut. Aber was rechtfertigt dieses Brimborium?

Antwort: Die Firmen-Weihnachtsfeier soll Mitarbeiter nicht nur satt und fröhlich machen. Sie soll alle emotional an das Unternehmen binden. Motto: Wir als Team sind eine Familie. Denn Familie steht für einander ein. Und weil Weihnachten das Familienfest der gesamten westlichen Welt ist, geht es hierzulande gar nicht ohne.

Aber wie lange wirkt die Weihnachtsfeier danach in Ihren Arbeitsalltag hinein, wenn der Brummschädel erstmal abgeklungen ist? Ja, vielleicht wurde über alle Hierarchien hinweg ein bisschen genetzwerkelt. Vielleicht ist endlich das Eis zwischen der Abteilungsleiterin Vertrieb und dem Projektleiter "Neustart Marketing" gebrochen. Vielleicht war die Party unterm Strich eher nützlich als schädlich. Allerdings habe ich aus eigener Erfahrung und nach Gesprächen mit Mitarbeitern unterschiedlicher Firmen den Eindruck: Wenn die Tage drauf die wildesten Fotos erstmal herum gezeigt wurden, ist schon bald Weihnachten und danach ist der Schub raus.

Bleibt unterm Strich im besten Fall: Das war damals ein richtig schöner Abend.

Allerdings kostet so ein richtig schöner Abend die Unternehmen oftmals richtig schön viel Geld. Da werden halbe Abteilungen ab Mitte November abgestellt für das Projekt "Weihnachtsfeier 2019", da werden teure Büffets gebucht (die Kantine muss schließlich getoppt werden), Live-Bands engagiert und wenn der Wein etwas zu viel Säure hat, heißt es: am falschen Ende gespart.

Überschlagen wird es einmal grob: Eine durchschnittliche Weihnachtsfeier mit ordentlichem Essen und guten Getränken, hübscher Winter-Deko und ein bisschen Unterhaltungsprogramm kostet die Firma pro Mitarbeiter vielleicht 50 bis 100 Euro. Output: einmal für sechs Stunden das volle Familienprogramm.

Ich behaupte: Die gewünschte emotionale Bindung an das Unternehmen ...

