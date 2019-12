Die Party an den Börsen dürfte Experten zufolge in der Vorweihnachtswoche weitergehen. "Auch wenn Anleger den Fortgang der Handelsgespräche und die Entwicklungen im Brexit weiter beobachten sollten, sind die Weichen in die richtige Richtung gestellt worden", sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...