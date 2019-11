Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAPLE BANK - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt plant im Ermittlungsverfahren wegen Cum-Ex-Geschäften der Maple Bank in Kürze Anklage zu erheben. Nach Informationen von SZ und WDR sollen sieben Personen angeklagt werden, darunter der weltweite Steuerchef der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, Ulf Johannemann. Ihm droht eine Anklage wegen Beihilfe zu schwerer Steuerhinterziehung in mehreren Fällen. Frühere Manager der Bank sollen nach Auffassung der Ermittler die Haupttäter sein. Freshfields soll am Verfahren beteiligt werden und muss womöglich haften. (SZ S. 17)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom sondiert dem Vernehmen nach Wege für einen schnellen Schuldenabbau nach dem Closing der 26-Milliarden-Dollar-Übernahme von Sprint in den USA. Denn der angeschlagene Konkurrent von T-Mobile US bringt Nettoschulden von umgerechnet rund 30 Milliarden Euro mit, die das ohnehin bereits strapazierte Rating der Telekom weiter unter Druck bringen könnten. Dabei könnten Analysten zufolge mehr oder minder umfangreiche Verkaufspläne für Assets außerhalb der beiden dominierenden Konzernsegmente Deutschland und USA herauskommen, die insgesamt rund 46 Milliarden Euro einspielen könnten, wie Wolfgang Specht, Telekom-Experte beim Bankhaus Lampe, errechnet hat. (Börsen-Zeitung S. 9)

KORIAN - Der Seniorenheimbetreiber Korian hat ehrgeizige Wachstumspläne. Im Blick hat das Unternehmen dabei vor allem digital unterstützte ambulante Angebote für Pflegebedürftige. Der Umsatz des Konzerns soll in den kommenden fünf Jahren von 3,3 auf fünf Milliarden Euro wachsen. (Handelsblatt S. 22)

QIAGEN - Detlev Riesner, Mitgründer von Qiagen, hofft, dass sich das Biotech-Unternehmen gegen eine Übernahme stemmen kann: "Ich wünsche mir, dass Qiagen unabhängig bleibt", sagte Riesner der Rheinischen Post. Zugleich warnt er potenzielle Investoren davor, die Zentrale in Hilden mit ihren 2.400 Mitarbeiter zu schließen: "Wie stets bei Übernahmen besteht die Gefahr, dass ein Investor die Zentrale schließt oder verkleinert, um Kosten zu sparen. Ich hoffe sehr, dass ein Investor am Standort Hilden festhält. Diese Ballung an Forscher-Kompetenz und Biotech-Erfahrung sollte man nicht leichtfertig aufgeben." Der MDax-Konzern hatte vor einer Woche mitgeteilt, mehrere nicht-verbindliche Interessensbekundungen erhalten zu haben. (Rheinische Post)

VOLKSWAGEN - Volkswagen betreibt Sammeltaxis in Hamburg und Hannover und fährt damit Verluste ein. Doch das Projekt wird sogar ausgeweitet. (FAZ S. 26)

