Wir nehmen mit Wirkung zur XETRA-Öffnung 22.11.2019 folgenden Titel neu in das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV auf:ATOSS SOFTWARE AG (DE0005104400)Die Aktie von Deutschlands führendem Softwarespezialisten für alle Fragen des Personalmanagements war bis 26.09. bereits einmal in unserem Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV enthalten, wurde an diesem Tag jedoch zum Börsenschluss bei einem zuvor wegen erhöhter Volatilität auf 123,20 EUR angehobenen Stop-Kurs mit marginalem Gewinn verkauft.Seither hat die Aktie zwar um 9,5 % zugelegt. Allerdings ebbt die Volatilität innerhalb des breiten charttechnischen Konsolidierungs-Dreiecks mittlerweile zunehmend ab, weshalb auch klassische Momentums-Indikatoren wie MACD und Full Stochastic mittlerweile zunehmend deutlich einen wohl relativ nahe bevorstehenden Aktienausbruch aus der jetzigen Konsolidierungs-Formation nach oben andeuten.

