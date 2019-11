Das bisherige Verlaufstief dieser Korrektur wurde am Vortag bei 13.043 Punkten notiert. In der Folge konnte der Leitindex wieder hochziehen und die Marke von 13.100 Punkten zurückerobern. Der Index ging schließlich bei 13.137 Punkten aus dem Handel. Am frühen Morgen notiert der DAX am heutigen Freitag vorbörslich bei 13.180 Punkten höher.

Der Index befindet sich aktuell in einer Aufwärtskorrektur, aber noch in einem übergeordneten kurzfristigen Abwärtstrend. Solange der DAX sich unter 13.250 Punkten bewegt, ist die aktuelle Aufwärtsbewegung weiterhin als Aufwärtskorrektur im neuen Abwärtstrend zu sehen.

Die nächste Anlaufmarke nach unten wäre dann der Bereich um 13.000 Punkte. Kann der DAX allerdings die Aufwärtskorrektur weiter ausdehnen und die Marke von 13.250 Punkten erobern, wäre mit einem neuen Angriff der Bullen auf die Widerstände bei 13.300 und 13.350 Punkten zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.137 Punkten, vorbörslich bei 13.180 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 13.100, 13.000, 12.900 und 12.800 Punkten, nach oben bei 13.200, 13.300 und 13.350 Punkten.

Gaps nach unten bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten offen.

Trendindikator:

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang August ...

