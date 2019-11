Auf der Autoschau in Los Angeles präsentieren heute alle großen Autokonzerne ihre neuen Kreationen. Die bislang zurückhaltenden Deutschen stehen an erster Stelle. Auf 20 % Zuwachs stellt sich inzwischen der Verkauf von E-Autos in Deutschland per Jahresende mit einer Hochrechnung auf + 36 % im kommenden Jahr. Das sind dann immer noch weniger als 10 % des ganzen Pkw-Marktes, aber damit ist der Trend nicht mehr aufzuhalten.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info